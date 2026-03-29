Allerta Meteo, Domenica delle Palme con rovesci e grandine in una regione

Quadro meteorologico nel complesso tranquillo sull’Italia, dove il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni per lo più stabili. Non mancheranno però alcune note d’instabilità: nel corso del pomeriggio occhi puntati sulla Sardegna, dove potranno svilupparsi rovesci brevi, locali grandinate, seppur in un contesto di rischio limitato. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“La situazione meteorologica vedrà un campo pressorio in leggero consolidamento dalle Azzorre verso l’Italia, mentre al suolo continuerà a scorrere aria più fresca dai quadranti nord-orientali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Il gradiente termico, su buona parte del dominio previsionale, non presentano condizioni consone allo sviluppo di attività convettiva, fatta eccezione per le estreme sezioni ioniche al largo e nei pressi dei Balcani e per i settori a ovest della Sardegna verso l’arcipelago delle Baleari, dove sarà attiva una debole perturbazione, di scarso rilievo per il nostro territorio nazionale, eccetto i bacini occidentali. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare difatti i rilievi interni di Corsica e Sardegna, per instabilità pomeridiana assai circoscritta, associata a brevi e deboli rovesci, localmente grandinigeni di piccole dimensioni. Qualche fulminazione sarà possibile sui mari circostanti l’isola sarda tra il pomeriggio e la sera. Un livello 0 è stato emesso sulle aree interne della Sardegna per possibili grandinate e/o graupel di piccole dimensioni con accumuli al suolo. Altrove in tali condizioni non vengono posti livelli di pericolosità“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: