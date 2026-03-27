Allerta Meteo, dopo il Ciclone Polare Deborah arriva un nuovo mostro mediterraneo: Italia nella morsa di maltempo, gelo e neve anche la prossima settimana!

L’Italia sta vivendo una fase meteorologica a dir poco surreale, caratterizzata da un inverno infinito che sembra non voler lasciare spazio alla primavera. In questi giorni, il Ciclone Polare Deborah ha letteralmente flagellato il Paese, portando un’ondata di freddo anomalo, gelo intenso e neve fuori stagione che ha imbiancato non solo le alture, ma anche zone collinari e pianeggianti. La sensazione di smarrimento è tangibile: mentre il calendario ci direbbe di prepararci ai primi caldi, ci ritroviamo a dover fare i conti con temperature che appartengono più a gennaio che alla fine di marzo. La morsa del gelo ha creato disagi significativi alla circolazione e all’agricoltura, già messa a dura prova da un inizio d’anno meteorologicamente turbolento. Tuttavia, quella che stiamo vivendo non è che l’anteprima di uno scenario ancora più complesso e preoccupante che si profila all’orizzonte.

La breve tregua di domenica 29 marzo prima del nuovo affondo ciclonico

Per chi spera in un raggio di sole duraturo, le notizie non sono delle migliori. Avremo soltanto una breve tregua domenica 29 marzo, una sorta di intermezzo illusorio in cui le precipitazioni concederanno una pausa e le temperature potrebbero subire un lievissimo e temporaneo rialzo. Sarà però un momento estremamente fugace, il classico silenzio prima della tempesta. Già dalle prime ore di lunedì 30 marzo, infatti, il quadro meteorologico tornerà a deteriorarsi rapidamente a causa dell’avvicinamento di una nuova e potente perturbazione. La primavera latitante continuerà a nascondersi dietro una cortina di nubi e correnti gelide, confermando che questo scorcio di stagione sarà ricordato come uno dei più rigidi e instabili degli ultimi decenni.

L’arrivo del mostro di maltempo e l’irruzione fredda dal Nord Europa

La vera minaccia si concretizzerà all’inizio della prossima settimana, quando un nuovo ciclone mediterraneo colpirà duramente l’Italia. Questo sistema depressionario sarà alimentato da una massiccia irruzione fredda dal nord Europa, che scenderà verso le medie latitudini come un fiume in piena. Non si tratterà di un semplice passaggio perturbato, ma di un vero e proprio mostro di maltempo capace di rigenerarsi sui nostri mari, attingendo energia dal contrasto termico tra l’aria polare in arrivo e le acque del Mediterraneo. Questo nuovo vortice ciclonico entrerà nel suo clou tra martedì 30, mercoledì 31 marzo, giovedì 1 e venerdì 2 aprile, colpendo in pieno la nostra penisola proprio nel cuore della Settimana Santa. Sarà un evento di portata eccezionale per il periodo, con caratteristiche quasi prettamente invernali nonostante l’avanzamento della stagione.

Piogge alluvionali e criticità idrogeologiche nel Sud Italia e sul versante Adriatico

Il bersaglio principale di questa nuova offensiva del maltempo sarà il Sud Italia, insieme alle regioni centrali adriatiche. Gli scenari previsti sono infausti: si attendono piogge torrenziali su coste e pianure, con accumuli pluviometrici che potrebbero assumere carattere di eccezionalità. Le regioni più colpite saranno Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, territori già profondamente provati da mesi di maltempo estremo. Il sistema idrogeologico, ormai saturo, rischia di andare in crisi sotto il peso di precipitazioni persistenti e di forte intensità. Il pericolo di fenomeni alluvionali è concreto, poiché il nuovo ciclone stazionerà per diversi giorni sui mari meridionali, martellando le medesime zone con insistenza. Sarà un periodo di massima allerta, in cui la vigilanza sul territorio dovrà essere costante per prevenire disastri legati al dissesto del suolo.

Nevicate record sull’Appennino: un evento senza precedenti negli ultimi 50 anni

Se sulle coste la pioggia farà paura, in montagna la situazione sarà epocale. Avremo nuove abbondanti nevicate a bassa quota, con i fiocchi che si spingeranno fin verso le colline del Centro-Sud. Tuttavia, sarà l’Appennino il vero protagonista di questo evento storico. La catena montuosa sarà letteralmente seppellito da una coltre bianca di proporzioni incredibili. Gli esperti parlano di un possibile record assoluto degli ultimi 50 anni per quanto riguarda l’accumulo nevoso nel mese di aprile. Sono attesi metri e metri di neve fresca alle quote medie, che andranno a sommarsi alle grandi nevicate di questi giorni e a quelle previste per l’inizio della prossima settimana. Si tratta di un accumulo eccezionale che, se da un lato garantisce una riserva idrica fondamentale, dall’altro crea rischi enormi sul fronte delle valanghe e della tenuta delle infrastrutture montane, confermando la natura di questo inverno infinito che non accenna a deporre le armi.

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