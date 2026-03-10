Allerta Meteo, doppia ondata di maltempo sull’Italia: piogge e nevicate invernali al Nord/Ovest, temporali primaverili al Centro/Sud

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia rappresenta un caso da manuale per il periodo di transizione tra l’inverno e la primavera. In queste ore, il Paese si trova nel pieno di una doppia ondata di maltempo dalle caratteristiche diametralmente opposte, che evidenzia la complessità climatica della nostra penisola durante il mese di marzo. Mentre le regioni nord-occidentali sono avvolte da un clima prettamente invernale, il resto d’Italia sperimenta i primi segnali di instabilità termoconvettiva tipica della stagione calda, creando un contrasto termico e fenomenologico di grande rilievo scientifico.

Il volto invernale del Nord-Ovest tra pioggia e neve a bassa quota

Le regioni del Nord-Ovest, in particolare il Piemonte e la Liguria, stanno vivendo una giornata caratterizzata da una persistente atmosfera grigia e fredda. In queste zone, il termometro segna valori che non lasciano spazio a dubbi sulla natura invernale dell’evento. In pieno giorno, città come Torino, Novara, Asti, Alessandria e Biella non superano i +9°C, mentre Genova si attesta su una massima di appena +11°C sotto una pioggia battente. Questo raffreddamento della colonna d’aria ha permesso alla neve di spingersi fino a quote collinari, imbiancando l’arco alpino e l’Appennino ligure a partire dai 750–800 metri di altitudine, regalando paesaggi che sembrano appartenere al cuore di gennaio piuttosto che a metà marzo.

L’instabilità pomeridiana al Centro-Sud e la dinamica dei temporali

Spostando lo sguardo verso il Centro e il Sud Italia, il contesto meteo muta radicalmente, assumendo i tratti tipici della primavera inoltrata. In queste aree, la mattinata è trascorsa con ampie schiarite e un soleggiamento diffuso che ha favorito il riscaldamento del suolo. Tuttavia, questo accumulo di energia termica sta alimentando la formazione di imponenti nubi a sviluppo verticale non appena l’aria più fresca in quota interagisce con i bassi strati. Il risultato è la genesi di forti temporali pomeridiani che colpiscono in modo particolare le zone interne e l’Appennino, manifestandosi con rovesci intensi, frequente attività elettrica e locali grandinate, seguendo un ciclo diurno che è la firma inconfondibile dei primi tepori stagionali.

Analisi del modello Moloch: picchi estremi di precipitazione tra oggi e domani

Le mappe elaborate dal modello Moloch del CNR-ISAC, relative alle giornate di oggi e domani, confermano l’intensità di questa fase perturbata. Le proiezioni indicano accumuli pluviometrici di rilievo, con un picco estremo che colpirà trasversalmente gran parte del territorio nazionale. Come si evince chiaramente dalle mappe delle precipitazioni totali accumulate in 12 ore, i flussi umidi mediterranei andranno a intensificare i fenomeni non solo al Nord-Ovest, dove la neve continuerà a cadere abbondante sulle Alpi Marittime e Cozie, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica e in Sicilia. La colorazione violacea e rossa nei grafici evidenzia aree dove gli accumuli potrebbero mettere a dura prova la tenuta idrogeologica locale, sottolineando come la giornata di domani, 11 marzo, sarà ancora caratterizzata da una marcata criticità meteorologica.

Le precipitazioni previste per oggi pomeriggio:

Le precipitazioni previste per domani pomeriggio:

Una transizione stagionale tra dinamismo e contrasti termici

Questa situazione di maltempo così differenziato tra i vari settori d’Italia è la prova tangibile di come il mese di marzo sappia agire da ponte tra le stagioni. La coesistenza di neve a bassa quota al Nord/Ovest e temporali di stampo quasi estivo tra Lazio, Campania e Calabria è il risultato di un’energica circolazione depressionaria che attinge sia ad aria fredda di origine polare, sia a correnti più miti e instabili di origine atlantica. È un periodo dell’anno in cui il meteo non concede tregua, richiedendo una costante attenzione all’evoluzione dei fenomeni che, proprio per la loro natura di transizione, possono risultare localmente molto violenti e rapidi nel loro sviluppo.

