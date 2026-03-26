Allerta Meteo Emilia Romagna, continuano neve, forte vento e mareggiate: ancora allarme arancione

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento, stato del mare, piene dei fiumi e altri fenomeni, valida dalle 12 di oggi, giovedì 26 marzo. In particolare, è stata emessa allerta ARANCIONE per vento nelle province di RA, FC, RN e per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, BO, FE, RA, FC, RN, per neve nelle province di RA, FC, RN, per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.

Allerta Meteo Emilia Romagna, i dettagli

Per il pomeriggio di oggi giovedì 26 marzo, “sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote mediamente superiori a 600-700 metri, con possibili temporanei sconfinamenti a quote inferiori. Sui rilievi romagnoli sono previsti accumuli nevosi compresi tra 15 e 30cm. Saranno possibili, nelle zone collinari orientali, localizzati ruscellamenti, fenomeni franosi sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Si prevede il superamento delle soglie 1 e puntualmente anche della soglia 2 sui corsi d’acqua centro orientali con alimentazione collinare”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sono inoltre previsti venti prevalentemente settentrionali, con intensità di burrasca forte (75-88km/h) da nord-est sul settore costiero e di burrasca moderata (62-74km/h), in prevalenza nord-occidentali, sui rilievi emiliani e sulle pianure orientali. È atteso anche un rapido aumento del moto ondoso, con mare agitato al largo e molto mosso sotto costa. Le condizioni del mare sotto costa possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”, riporta il bollettino.

Dalle 00:00 del 27 marzo 2026

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN.

“Per domani venerdì 27 marzo, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica della zona D1 è dovuta alla propagazione della piena nei tratti vallivi, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Nelle zone B1 e B2 sono possibili superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare. Per effetto del moto ondoso residuale, non si escludono occasionali fenomeni di erosione costiera nei punti fragili della costa per effetto della mareggiata del 26 marzo”, si legge nel bollettino di allerta.

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