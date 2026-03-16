Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca e mareggiate, le zone a rischio

Allerta meteo per vento forte in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 17 marzo 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per vento nelle province di FE, RA, FC, RN“. Dalla serata di martedì 17 marzo “sulla fascia costiera sono previsti rinforzi del vento da nord-est fino a burrasca moderata (62-74 km/h), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore“, si legge nel bollettino. “È previsto un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo e sottocosta non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.