Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte e neve, fiocchi anche sotto 600 metri

Allerta meteo per “vento, stato del mare, piene dei fiumi e altri fenomeni” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 26 marzo 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di giovedì 26 marzo “sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote mediamente superiori a 600-700 metri, con possibili temporanei sconfinamenti a quote inferiori. Sui rilievi romagnoli sono previsti accumuli nevosi compresi tra 15 e 30 cm“, si legge nel bollettino di allerta meteo. “Saranno possibili, nelle zone collinari orientali, localizzati ruscellamenti, fenomeni franosi sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Sono inoltre previsti venti prevalentemente settentrionali, con intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est sul settore costiero e di burrasca moderata (62-74 Km/h), in prevalenza nord-occidentali, sui rilievi emiliani e sulle pianure orientali. È atteso anche un rapido aumento del moto ondoso, con mare agitato al largo e molto mosso sotto costa. Le condizioni del mare sotto costa possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.