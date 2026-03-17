Allerta Meteo Emilia Romagna, domani venti di burrasca e neve: scatta l’allarme arancione

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento, neve e stato del mare, valida per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo. In particolare, è stata emessa allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. Allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN. “Nella giornata di mercoledì 18 marzo sono previsti venti di burrasca forte (75-88km/h) da nord-est sul crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Sul settore centro-orientale, nelle aree collinari e sulla fascia costiera si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74km/h) da nord-est, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nella mattinata sono previste nevicate di debole/moderata intensità (15-30cm) a quote attorno ai 700-800 metri, con temporaneo interessamento anche delle aree a quote inferiori. Nel pomeriggio la quota neve è prevista in rialzo a 1000-1100 metri sull’Appennino orientale e a 900-1000 metri su quello emiliano. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato e sottocosta non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali. Lungo tutta la fascia montana non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili”, riporta il bollettino.

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