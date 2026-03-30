Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani venti di burrasca, le zone più colpite

Allerta meteo per vento in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 31 marzo 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per la giornata di martedì 31 “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera“, si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.