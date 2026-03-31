Allerta Meteo Emilia Romagna: domani vento di burrasca e mareggiate

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento, stato del mare e mareggiate, valida per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN. Per mercoledì 1 aprile, “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera ed il crinale appenninico centro-orientale. Dalle prime ore della giornata è previsto mare agitato al largo; sottocosta saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. I fenomeni saranno in attenuazione in serata”, si legge nel bollettino di allerta.

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