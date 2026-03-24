Allerta Meteo Emilia Romagna, in arrivo vento di burrasca: le aree interessate

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per vento valida per la giornata di domani, mercoledì 25 marzo. “Nella seconda parte della giornata di mercoledì 25 marzo si prevedono venti di burrasca moderata (62-74km/h), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, provenienti da sud-ovest che interesseranno le aree appenniniche e la fascia collinare. Si segnalano, inoltre, precipitazioni a carattere debole-moderato sparse sul territorio”, si legge nel bollettino di allerta.

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