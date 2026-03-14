Allerta Meteo Emilia Romagna, piogge intense con rischio frane e piene: ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, valida per la giornata di domani, domenica 15 marzo. È stata emessa allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR e per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR. Nella prima parte della giornata di domenica 15 marzo, “si prevedono precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti ed innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Nel corso della mattinata, i colmi di piena saranno in propagazione nelle sezioni di valle dove localmente si potranno raggiungere livelli idrometrici prossimi a soglia 1”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.