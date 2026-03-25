Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: vento forte in arrivo

Un marcato fronte freddo atlantico, proveniente da Nord/Ovest, valicherà le Alpi nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, quando su Friuli-Venezia Giulia saranno probabili raffiche di vento forte, in prevalenza da Nord o Nord/Est. E’ quanto rende noto la Sala Operativa Regionale, che, evidenziando assenza di criticità idraulica e idrogeologica, ha diramato il bollettino di allerta meteo che prevede “vento da Nord forte su tutta la regione e con raffiche forti tra la zona montana e la costa. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle raffiche di vento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.