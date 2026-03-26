Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: codice giallo, in arrivo rinforzo dei venti

Una depressione presente sull’Adriatico continuerà a richiamare correnti fredde da Nord sia in quota che nei bassi strati. Pe quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, nel corso delle prossime ore è atteso un rinforzo dei venti. In quota sui monti soffieranno ancora venti forti da Nord o Nord/Est, con possibili raffiche molto forti. Qualche raffica forte sarà possibile localmente anche nelle valli e soprattutto sulla fascia prealpina e sulla Pedemontana. In pianura sarà ancora possibile qualche raffica forte. È quanto riporta la Sala Operativa Regionale, che ha diramato un’allerta meteo gialla, evidenziando “assenza di criticità idraulica e idrogeologica. Previsto vento da Nord o Nord/Est forte su zone FVG-A, FVG-B e FVG-C e con raffiche forti tra la zona montana e la costa. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle raffiche di vento“.

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