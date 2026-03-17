Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: torna la Bora, a Trieste raffiche di 110 km/h

Allerta Meteo per vento forte in Friuli-Venezia Giulia. Mentre un anticiclone si estende dalla penisola iberica verso l’Europa centrale, una depressione si muove in modo retrogrado dai Balcani verso il Mar Tirreno, determinando sulla regione l’afflusso di forti correnti orientali negli strati medio-bassi, si legge nell’avviso diramato dalla Sala Operativa Regionale. Oggi su pianura e costa soffierà Bora da moderata a sostenuta, forte a Trieste con raffiche intorno a 110 km/h. In quota soffierà vento sostenuto da Nord/Est, che potrà temporaneamente interessare con qualche raffica forte alcuni fondovalle e la pedemontana delle Prealpi Giulie. In dettaglio, per quanto riguarda la valutazione della situazione meteo-idrogeologica ed idraulica, la SOR evidenzia assenza di criticità idraulica e idrogeologica, prevedendo vento da Nord/Est forte e con raffiche forti su Alpi, Prealpi e pedemontana orientali, Carso e Trieste. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle raffiche di vento, conclude la SOR.

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