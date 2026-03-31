Allerta Meteo, il Ciclone Erminio sferza l’Italia: “burrasca, neve e temporali in 19 regioni”, l’avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo per vento forte con raffiche di burrasca, per nevicate intense ed abbondanti, e per precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco. In considerazione della situazione attesa, anche a causa della presenza del Ciclone Erminio sull’Italia, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 31 marzo

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 31/03/26: “A seguito della permanenza del vortice Erminio, sull’Italia meridionale:

Persistono:

Fino alla serata di oggi, martedì 31 marzo 2026, vento forte di Foehn, con raffiche fino a burrasca su Valle d’Aosta , Piemonte , Lombardia , Trentino Alto Adige e Veneto ;

di Foehn, con raffiche fino a su , , , e ; Fino alle prime ore di dopodomani , giovedì 2 aprile 2026, stato del mare molto agitato o grosso sul mare e canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile 2026, anche al Tirreno occidentale;

, giovedì 2 aprile 2026, molto agitato o grosso sul mare e canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile 2026, anche al Tirreno occidentale; Fino alle prime ore di dopodomani , giovedì 2 aprile 2026, vento forte nordorientale, con raffiche fino a burrasca forte su Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna , Toscana , Marche , Umbria , Abruzzo , Lazio , Molise e Campania , con mareggiate lungo le coste esposte;

, giovedì 2 aprile 2026, vento forte nordorientale, con raffiche fino a su , , , , , , , e , con mareggiate lungo le coste esposte; Fino alla serata di domani, mercoledì 1 aprile 2026, vento settentrionale, con raffiche fino a burrasca su Liguria e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna;

Si prevedono inoltre:

Dal pomeriggio di oggi , martedì 31 marzo 2026, e fino al mattino di dopodomani , giovedì 2 aprile 2026, nevicate intense ed abbondanti , al di sopra dei 700–800 metri, sulle aree interne di Marche meridionali, Abruzzo e Molise , con i quantitativi di precipitazione che, nella giornata di domani , mercoledì 1 aprile 2026, potranno assumere carattere di eccezionalità su Abruzzo e Molise ;

, martedì 31 marzo 2026, e fino al mattino di , giovedì 2 aprile 2026, , al di sopra dei 700–800 metri, sulle aree interne di meridionali, e , con i quantitativi di precipitazione che, nella giornata di , mercoledì 1 aprile 2026, potranno assumere carattere di eccezionalità su e ; Dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, giovedì 2 aprile 2026, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, ed a carattere di pioggia o rovescio, al di sotto dei 700 metri, su Abruzzo e Molise“.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: