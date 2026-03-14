Allerta Meteo, il Ciclone Jolina si abbatte sull’Italia nel weekend: sabato sera terribile al Nord, domenica infernale al Sud | MAPPE e DETTAGLI

Torna il forte maltempo sull’Italia in questo weekend, non più soltanto per l’instabilità pomeridiana che nei giorni scorsi ha provocato temporali sparsi in varie zone d’Italia. Stavolta abbiamo a che fare con un vero e proprio Ciclone, ufficialmente denominato Jolina dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, che arriva dall’oceano Atlantico e porta con sé masse d’aria artica polare marittima, che faranno crollare le temperature e riporteranno la neve abbondante a bassa quota. Proprio la neve, infatti, sarà assoluta protagonista delle prossime ore, non solo sulle Alpi ma anche in Sardegna e sui rilievi del Sud.

Domani, domenica 15 marzo, il Ciclone si troverà sulla Sardegna, spostandosi poi nel pomeriggio-sera sul basso Tirreno:

Intanto, però, stasera sarà un sabato terribile per i fenomeni meteo estremi nella fase prefrontale della tempesta. Ci aspetta un pomeriggio-sera estremi al Nord/Ovest. Le prime piogge torrenziali stanno colpendo il Ponente Ligure: Alassio, Sanremo, Ventimiglia, Imperia, in rapida risalita verso Genova. Ma i fenomeni più estremi (oltre 200mm di pioggia) colpiranno l’alto Piemonte e la Lombardia, con un vero e proprio monsone. Attenzione anche alla Sardegna, investita dai temporali in serata:

Gran parte di queste precipitazioni risulteranno già oggi nevose: una vera e propria bomba di neve che seppellirà l’alto Piemonte, la Lombardia, la Svizzera e buona parte dell’arco alpino. Nevica forte già da questa mattina in montagna, con quota neve in calo sotto i 1.000 metri proprio in queste ore. E sarà un calo costante che proseguirà per tutta la sera-notte.

Domani mattina, infatti, la neve scenderà a quote collinari: in Piemonte arriverà addirittura a 300–400 metri, in Sardegna a 600 metri, sul resto delle Alpi fino ai fondovalle di Lombardia e Trentino Alto Adige, con accumuli molto abbondanti in Piemonte dove sarà il sugello di un inverno straordinario per gli accumuli nevosi.

Domani mattina, intanto, il maltempo si estenderà alla Sicilia con un fronte temporalesco che flagellerà anche l’arcipelago toscano nella notte, con forti venti di scirocco. Sarà una domenica infernale per il maltempo estremo in tutto il Paese, anche se le Regioni più colpite saranno quelle meridionali dove piogge e temporali diventeranno devastanti nel corso della giornata.

Nel pomeriggio-sera di domenica, infatti, il Ciclone si porterà sul Tirreno scatenando la sua furia più estrema su Sicilia, Calabria e Sud in generale. La Calabria sarà investita da una violenta sciroccata con vento impetuoso, mareggiate e soprattutto piogge torrenziali su gran parte della Regione. Il maltempo continuerà anche in Sardegna e nel resto del Paese:

Attenzione alle abbondanti nevicate sui rilievi del Sud, seppur soltanto in montagna (oltre i 1.500 metri), parliamo di accumuli importanti specialmente in Calabria e Sicilia, dove le precipitazioni saranno più intense. Contestualmente, si concluderà la grande nevicata del Nord:

L’ondata di maltempo, però, non sarà ancora conclusa. Lunedì 16 marzo, infatti, le piogge torrenziali rimarranno persistenti al Sud, specie in Calabria, e in risalita verso Basilicata e Puglia nel corso della giornata. Non stiamo parlando di semplici piogge, ma di nubifragi persistenti per oltre 48 ore, che si prolungheranno ancora martedì 17 e mercoledì 18. Torna lo spettro di alluvioni nel nostro territorio nazionale, dopo una tregua brevissima che è già alle spalle.

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