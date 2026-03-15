Allerta Meteo in Algeria: attesi fino a 25 cm di neve e forti venti in diverse regioni

Un’ondata di maltempo sta interessando vaste aree dell’Algeria, dove i servizi meteorologici nazionali hanno diramato un’allerta neve per diverse regioni del Centro e del Nord/Est del Paese. Secondo le previsioni dell’Office National de la Météorologie, le precipitazioni nevose potrebbero portare accumuli fino a 25 cm sui rilievi oltre i 900-1000 metri di quota. L’avviso di livello 2, contrassegnato dal colore arancione, riguarda numerose wilaya dell’Est e dell’area montuosa centrale. Tra le province interessate figurano Batna, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Skikda, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Setif, Bejaia e Jijel. La perturbazione dovrebbe restare attiva almeno fino alla mattinata di domani.

Parallelamente alle nevicate in quota, il sistema perturbato porterà anche piogge temporalesche su numerose province. I quantitativi previsti sono compresi tra i 20 e i 40 mm, con possibili picchi superiori ai 50 mm lungo le aree costiere, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente più intensi.

Il quadro meteorologico sarà completato da venti sostenuti che interesseranno diverse regioni interne e meridionali del Paese. Le raffiche, provenienti da Nord e Nord/Ovest, potranno raggiungere velocità comprese tra i 60 e i 70 km/h, con punte che localmente potrebbero superare gli 80-90 km/h.