Allerta Meteo in Egitto, previsto freddo, temporali al nord e neve sul Sinai: scuole chiuse

Il Centro Meteorologico Egiziano ha lanciato una allerta su gran parte del Paese in previsione di una forte instabilità meteorologica, piogge nel nord e possibilità di neve sugli altopiani del Sinai. In particolare, sono possibili forti piogge e temporali, con rischio di grandine nei governatorati di Matrouh, Alessandria, Beheira, Kafr El Sheikh, Dakahlia, Damietta, Port Said, Gharbia, Menoufia e Sharqia. Possibili inondazioni improvvise a tratti in alcune zone della Penisola del Sinai, nel Governatorato settentrionale del Mar Rosso e nei Golfi di Suez e Aqaba. Sono previste piogge moderate, che si intensificheranno nel corso della giornata, con temporali sparsi e rischio intermittente di grandine nei Governatorati del Cairo, del Canale di Suez, di Fayoum, Beni Suef e Minya. Piogge da leggere a moderate a tratti sono previste nei Governatorati dell’Alto Egitto centrale e meridionale, del Deserto Occidentale e del Governatorato meridionale del Mar Rosso.

Venti tra i 40 e i 50km/h intensificheranno la sensazione di freddo. Potrebbero sollevare sabbia e polvere, riducendo potenzialmente la visibilità a meno di 1.000 metri in alcune zone del Deserto Occidentale, dell’Egitto meridionale e del Governatorato del Mar Rosso. Le temperature, già sotto la media stagionale in Egitto, dovrebbero diminuire di 3-4°C.

Scuole chiuse per due giorni

A seguito dell’allerta meteo, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato la chiusura delle scuole per mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. La chiusura “riguarderà tutte le scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale per due giorni”, e riguarderà “tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico, senza eccezioni”, in quanto si prevede che la perturbazione interesserà la maggior parte dei Governatorati. “Questa decisione è stata presa a titolo precauzionale per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, soprattutto alla luce dell’allerta meteo“, precisa il Ministero in una nota.