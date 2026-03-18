Allerta Meteo, Italia morsa dal freddo: bora al Nord, bufere di neve a quote collinari e forte maltempo al Centro/Sud per la Festa del Papà

La primavera appena accennata della prima metà del mese di marzo deve adesso cedere bruscamente il passo a un’ondata di maltempo di stampo prettamente invernale. In queste ore, una vasta irruzione fredda proveniente dalla Russia sta attraversando i Balcani per riversarsi con estrema violenza sul bacino del Mediterraneo e sulla nostra Penisola. Il cuore di questa perturbazione è rappresentato da un profondo ciclone freddo posizionato attualmente sulla Puglia, attorno al quale ruotano imponenti ammassi nuvolosi in modo ciclonico, che provoca già oggi bufere di neve fino a quote collinari in gran parte del nostro Paese.

Le immagini satellitari mostrano chiaramente la spirale perturbata che sta flagellando il medio e basso Adriatico e le regioni meridionali, richiamando correnti gelide che hanno fatto crollare le temperature su valori tipici di gennaio o febbraio.

Il contrasto termico è brutale e si manifesta con fenomeni meteorologici estremi lungo tutta la dorsale appenninica. Sono in corso vere e proprie bufere di neve sull’Appennino che interessano in modo particolare l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise, dove il paesaggio è tornato a essere pienamente bianco. Il fronte instabile non risparmia le regioni del Sud e le isole maggiori, con nevicate che stanno colpendo i rilievi di Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Persino al Nord-Ovest si registrano deboli nevicate in Piemonte, a testimonianza della massa d’aria gelida che ha ormai saturato l’intera colonna atmosferica italiana.

Freddo record sulla costa adriatica e piogge battenti sul versante tirrenico

Le condizioni climatiche attuali sono eccezionali per il periodo. Lungo la fascia costiera adriatica, città come Pescara e Termoli registrano temperature di appena +6°C in pieno giorno, con la neve che cade abbondante a partire dai 400 metri di quota, imbiancando le colline a ridosso del litorale. Sul versante tirrenico la situazione non è migliore: a Napoli piove intensamente con una temperatura di soli +7°C, mentre il Vesuvio appare completamente innevato fin dalle sue pendici medie. Il maltempo si sta accanendo con particolare insistenza sulla Puglia, sulla Calabria e sulla Sicilia, dove le raffiche di vento gelido rendono la percezione del freddo ancora più pungente.

Questo scenario di maltempo al Sud è alimentato dalla persistenza del vortice depressionario che continua a pescare aria artica dai quadranti nord-orientali. La rotazione dei venti attorno al centro di bassa pressione sta convogliando umidità costante dal mare verso le zone interne, determinando precipitazioni persistenti e accumuli nevosi significativi che potrebbero creare disagi alla circolazione stradale, specialmente sui valichi appenninici dove la visibilità è ridotta dalle nubi basse e dal vento forte.

Analisi delle mappe Moloch CNR: previsioni per oggi e per la Festa del Papà

Per comprendere l’evoluzione delle prossime ore, è fondamentale osservare le mappe Moloch del CNR-ISAC, che illustrano la distribuzione della precipitazione totale accumulata in periodi di 12 ore. La prima mappa, valida per il pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 18 marzo, evidenzia una convergenza di fenomeni molto intensi tra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia, con accumuli che superano localmente i 50-75 mm. I simboli delle frazioni ghiacciate (x e *) indicano chiaramente che la neve in collina continuerà a cadere con intensità elevata su gran parte della catena appenninica centrale e meridionale, estendendosi fino alle zone montuose della Sicilia e della Sardegna. Precipitazioni anche in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna:

Le previsioni per domani, giovedì 19 marzo, giorno della Festa del Papà, indicano che il maltempo non concederà tregua, anzi, il baricentro delle piogge torrenziali si sposterà ulteriormente verso il Sud estremo. La seconda mappa modellistica mostra un nucleo di precipitazioni violente (colorate in verde e blu) proprio tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, dove si potrebbero registrare accumuli superiori ai 50 mm in appena 12 ore su un’area molto estesa nel cuore del Sud peninsulare. Questo quadro meteo suggerisce un elevato rischio di criticità idrogeologiche, mentre sui rilievi calabresi e siciliani la neve continuerà a cadere copiosa, rendendo la festività un appuntamento dal sapore puramente invernale.

La persistenza del maltempo e la tendenza per venerdì 20 marzo

L’ultima proiezione del modello Moloch, riferita al pomeriggio-sera di giovedì 19 marzo, conferma che la coda del sistema perturbato continuerà a interessare le regioni meridionali. Sebbene si noti un graduale allontanamento del vortice verso lo Jonio e la Grecia, la Sicilia e la Calabria meridionale rimarranno sotto una stretta di pioggia e freddo. Il mare intorno alle regioni del Sud sarà molto agitato o grosso, con mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature rimarranno sensibilmente sotto la media stagionale su tutto il territorio nazionale, mantenendo quel clima da “pieno inverno” che ha caratterizzato questa metà di marzo.

In conclusione, l’Italia sta affrontando una fase meteorologica di estrema dinamicità e severità. L’irruzione fredda dalla Russia ha letteralmente cancellato i segnali di primavera, riportando il gelo e le bufere di neve su gran parte del Paese. Per la Festa del Papà, il consiglio è quello di prestare la massima attenzione agli aggiornamenti meteo locali e di limitare gli spostamenti nelle aree montuose e collinari del Sud, dove il binomio pioggia-neve continuerà a colpire con estrema forza. Solo nel corso del prossimo fine settimana si potrebbe assistere a un graduale e lento rialzo delle temperature, ma la ferita aperta da questo ciclone freddo lascerà il segno ancora per diversi giorni.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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