Allerta Meteo, la tempesta Deborah infuria in tutta Italia: “burrasca, neve e temporali”, avviso dell’Aeronautica Militare

Prosegue l’Allerta Meteo tra oggi e domani venerdì 27 marzo 2026, per nevicate abbondanti, precipitazioni intense e persistenti, localmente temporalesche, mareggiate e venti di burrasca a causa del passaggio sull’Italia della tempesta Deborah. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 26 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 26/03/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

A seguito del passaggio sull’Italia della tempesta Deborah, persistono:

Nevicate abbondanti al di sopra dei 400 metri, sulle aree interne di Marche e Abruzzo , in estensione serale, e fino alla tarda serata di domani , venerdì 27 marzo, anche a Molise e Puglia garganica;

al di sopra dei 400 metri, sulle aree interne di e , in estensione serale, e fino alla tarda serata di , venerdì 27 marzo, anche a e garganica; Precipitazioni intense e persistenti, localmente temporalesche , per tutta la giornata di oggi , giovedì 26 marzo 2026, sulle aree costiere della Romagna , e fino alla tarda serata di domani, venerdì 27 marzo, su quelle di Marche e Abruzzo , in estensione dalla serata di oggi anche a quelle di Molise , Puglia garganica e settori tirrenici di Calabria e Sicilia ;

, per tutta la giornata di , giovedì 26 marzo 2026, sulle aree costiere della , e fino alla tarda serata di domani, venerdì 27 marzo, su quelle di e , in estensione dalla serata di oggi anche a quelle di , garganica e settori tirrenici di e ; Venti forti con mareggiate localmente intense lungo le coste esposte:

• di Maestrale con raffiche fino a burrasca forte o tempesta per tutta la giornata di oggi sulla Sardegna ;

• dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte , e fino al mattino di domani, venerdì 27 marzo, su Valle d’Aosta , Piemonte , Lombardia , Trentino-Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna , Liguria , in estensione pomeridiana a Toscana , Lazio , Umbria , Marche , Abruzzo e Molise ;

• dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte e in rotazione serale da quelli settentrionali, e fino al mattino del 27 marzo, su Campania , Calabria , Sicilia , Basilicata e Puglia ;

con localmente intense lungo le coste esposte: • di Maestrale con raffiche fino a o per tutta la giornata di oggi sulla ; • dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a , e fino al mattino di domani, venerdì 27 marzo, su , , , , , , , , in estensione pomeridiana a , , , , e ; • dai quadranti occidentali, con raffiche fino a e in rotazione serale da quelli settentrionali, e fino al mattino del 27 marzo, su , , , e ; Stato del mare molto agitato o grosso fino al pomeriggio del 27 marzo, su Mare di Sardegna, Tirreno meridionale, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: