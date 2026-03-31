Allerta Meteo Lazio, codice giallo per piogge, vento e neve: le zone colpite

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per vento, neve, criticità idrogeologica ed idraulica su alcune zone della regione. “Dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri sui settori nord-orientali, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Altresì, dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori orientali e meridionali”, si legge nel bollettino di allerta.

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