Allerta Meteo Lazio: da domani venti da forti a burrasca

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per forte vento su tutta la regione. “Dalle prime ore di domani, martedì 31 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali”, si legge nel bollettino di allerta. Le indicazioni alla cittadinanza in caso di vento forte sono di non esporsi a rischi e di adottare i comportamenti di autoprotezione qui di seguito descritti: evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli – specie se telonati e caravan – e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all’occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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