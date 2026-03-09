Allerta Meteo Lazio, rovesci e temporali pomeridiani oggi e domani: le aree colpite

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica ed idraulica, valida dal pomeriggio di oggi, per le successive 3-6 ore, e dal pomeriggio di domani, martedì 10 marzo, per le successive 3-6 ore. Sono previste “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta.

