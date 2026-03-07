Allerta Meteo, l’effetto della “goccia fredda” iberica in Italia: le regioni a rischio temporali e grandine nelle prossime ore

Allerta meteo oggi, sabato 7 marzo 2026, a causa di “una goccia fredda centrata sulla Penisola Iberica” che “determinerà un aumento dell’instabilità in diverse regioni del Paese, con rischio temporali e grandine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 7 marzo 2026, “una goccia fredda centrata sulla Penisola Iberica determinerà un aumento dell’instabilità sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Già dal mattino, un modesto MLCAPE (intorno ai 400-500 J/kg) favorirà la formazione di deboli temporali in mare a largo della Sardegna sud-orientale e sulla Calabria Ionica, con qualche sconfinamento lungo le coste“, si legge nel bollettino PRETEMP. Nel pomeriggio, “il soleggiamento diurno e un leggero calo della temperatura favorirà la termoconvezione, con isolati temporali a cella singola sui rilievi del Sud Italia peninsulare e della Sicilia nord-occidentale, fenomeni compatibili con un livello 0 di pericolosità. Convezione più organizzata, comunque entro il livello 0 di pericolosità, sarà presente, invece, sulla Sardegna centro-settentrionale, dove il CAPE nelle ore pomeridiane raggiungerà valori di 800-1000 J/kg. In quest’area non si escludono locali grandinate di piccola dimensione, visto un discreto lapse rate (fino a -7 °C/km)“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

