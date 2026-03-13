Allerta Meteo Liguria: codice giallo domani sabato 14 marzo, forti temporali e burrasca in arrivo

Sabato di maltempo in tutta la Liguria: allerta gialla per piogge e temporali. Ventilazione in rinforzo e mare molto mosso: il bollettino Arpal con tutti i dettagli

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla idrologica e per temporali per la Liguria per la giornata di domani, sabato 14 marzo. L’allerta gialla sarà cosi modulata: su ABD dalle 10 alle 24; su CE e bacini grandi e medi di AD dalla 14 alle 24. Dopo la pausa senza precipitazioni di oggi, venerdì 13 marzo, già dalla serata assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, preludio di un sensibile peggioramento che interesserà la regione tra sabato e domenica con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente, e venti meridionali in decisa intensificazione, spiega Arpal in una nota.

L’arrivo di una perturbazione dalla Francia, associata a una sostenuta ventilazione dai quadranti meridionali, determinerà fin dal mattino di domani precipitazioni diffuse e di moderata intensità su ABD, in estensione a CE nel corso della giornata.

allerta meteo liguriaI fenomeni potranno risultare localmente più intensi per effetto dell’interazione con l’orografia, con cumulati areali a fine giornata elevati su AD e significativi su CE. Saranno inoltre possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto a partire dalle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione, con fenomeni in progressivo spostamento verso il levante nel corso della serata, sottolinea Arpal.

Per quanto riguarda la ventilazione sarà forte dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su BCDE, forti su A (40-50 km/h) con valori maggiori sui crinali. Dal pomeriggio mare molto mosso in ulteriore aumento dalla sera, conclude Arpal.

