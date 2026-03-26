Allerta Meteo Liguria: venti di burrasca fino a domani, raffiche di 130 km/h a Monte Pennello

In Liguria nella serata di ieri si è assistito a un repentino e deciso aumento della ventilazione settentrionale con intensità di burrasca forte sul centro ponente e di burrasca sul levante. Registrate raffiche di 130 km/h a Monte Pennello (Genova), 127 km/h a Marina di Loano, 129 km/h Poggio Fearza (Comune di Montegrosso Pian Latte). È quanto riporta Arpal in una nota, evidenziando che in serata il moto ondoso è aumentato sulle coste di Levante dove la boa al largo di La Spezia (rete ondametrica nazionale) ha registrato un’onda di circa 4 m. Mare agitato sul resto della regione.

Nella giornata di oggi i venti settentrionali si manterranno con intensità di burrasca forte, oltre i 75 km/h, sulle zone A, B e C, e di burrasca tra 60 e 75 km/h sulle zone D ed E, da segnalare il diffuso carattere rafficato della ventilazione. Nella prima parte di domani persiste una ventilazione dai quadranti settentrionali con venti di burrasca (60-75 km/h) su tutta la regione, con raffiche diffuse

Arpal raccomanda la massima prudenza, in particolare lungo le coste e nelle zone di fondovalle, prestando attenzione alle possibili colpi di vento improvvisi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.