Allerta Meteo, l’instabilità avanza: oggi pioggia e grandine in 2 regioni

Allerta meteo oggi 6 marzo 2026 per una fase di instabilità che interesserà alcune regioni del Paese, con rischio forti piogge e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una depressione sul bacino mediterraneo occidentale sprofonda verso sud, continuando un’afflusso di blande correnti meridionali a sud della Sardegna e nel Canale di Sicilia. Instabilità notturna sarà probabile sul mare, con celle in ammassi e forti piogge localizzate, favorite dalla presenza di un PWAT sui 24-26 mm. Non si escludono trombe marine sulla Sicilia meridionale che vedrà un aumento dei parametri di SREH fino a 300 m^2/s^2, anche a causa dell’interazione tra le correnti di scirocco al suolo e l’orografia costiera. Durante il dì sarà possibile un trasferimento dei fenomeni sulle zone interne di entrambi le isole, con qualche piccola grandinata locale“, riporta il bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

