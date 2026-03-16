Allerta Meteo, l’inverno continua a colpire: freddo in arrivo dalla Russia e neve in collina al Centro/Sud per la Festa del Papà

E’ davvero un inverno infinito quello in corso sull’Italia. Le ultime proiezioni confermano infatti che, tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo, in coincidenza con la festa del Papà, l’Italia sarà investita da un’intensa ondata di gelo. Questa massa d’aria gelida, di chiara estrazione continentale, si sta muovendo velocemente dalle vaste pianure della Russia verso il cuore del Mediterraneo. Il corridoio d’ingresso sarà quello preferenziale dei Balcani, una traiettoria che solitamente garantisce un calo termico repentino e violento, capace di trasformare il panorama meteorologico in poche ore. Non si tratterà di un semplice passaggio instabile, ma di un vero e proprio affondo invernale che riporterà il gelo su territori che avevano già iniziato a sperimentare i primi tepori stagionali.

L’irruzione artica e il maltempo sull’Appennino Centrale

Il peggioramento entrerà nel vivo già dalla giornata di mercoledì 18 marzo, quando le correnti fredde inizieranno a impattare con forza contro la barriera appenninica. In questa fase, il nucleo dell’aria fredda proveniente dalla Russia si concentrerà in particolare sul versante adriatico. Le regioni più colpite da questa prima fase di forte maltempo saranno le Marche e l’Abruzzo, dove lo scontro tra l’aria gelida e l’umidità del mare genererà precipitazioni intense e persistenti. La vera protagonista sarà però la neve a bassa quota, che scenderà drasticamente di altitudine con il passare delle ore. Per il Centro Italia, si prevedono fiocchi capaci di spingersi fin verso i 500–600 metri di altitudine, imbiancando non solo le vette ma anche le zone collinari e i borghi storici dell’entroterra. Sarà una giornata caratterizzata da venti tesi di Bora e Tramontana che aumenteranno sensibilmente la percezione del freddo, rendendo l’atmosfera tipica del pieno inverno.

Neve abbondante al Sud per la festa del Papà

Il movimento della perturbazione verso latitudini inferiori porterà il culmine del gelo sulle regioni meridionali proprio nella giornata di giovedì 19 marzo. La celebrazione della festa del Papà sarà dunque segnata da un clima gelido e da condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Il fronte freddo si accanirà in modo particolare su Basilicata, Calabria e Sicilia, dove è attesa una fase di maltempo molto marcata. In queste zone, la neve sarà abbondante e cadrà a quote insolitamente basse per il periodo, attestandosi generalmente tra i 700–800 metri di altitudine. Non si escludono però episodi di neve tonda o graupel anche a quote inferiori durante i rovesci più intensi. In tutto il Sud Italia, il calo delle temperature sarà drastico, con le minime che scenderanno localmente sotto lo zero nelle zone interne, confermando che la configurazione barica attuale ha ben poco a che fare con la mitezza primaverile.

Prospettive per fine marzo: il freddo non concede tregua

Molti speravano in un miglioramento rapido dopo il passaggio di questo impulso siberiano, ma le analisi a lungo termine suggeriscono uno scenario ben diverso. Anche dopo il 20 marzo, la porta dell’Atlantico e quella del Nord Europa rimarranno spalancate, permettendo l’ingresso di nuove perturbazioni fredde. Questo significa che la fase di instabilità e il clima rigido continueranno a caratterizzare il finale del mese, senza una vera e propria pausa anticiclonica. L’Italia rimarrà nel mirino di correnti instabili che manterranno le temperature al di sotto delle medie stagionali, prolungando questa sensazione di inverno tardivo. La transizione verso la primavera astronomica avverrà dunque sotto l’egida delle nuvole e del freddo, costringendo a tenere ancora a portata di mano abiti pesanti e riscaldamenti accesi.

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