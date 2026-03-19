Allerta Meteo, l’inverno continua! Festa del Papà con freddo e neve, domani l’Equinozio di Primavera come se nulla fosse: almeno altre 2 irruzioni polari in arrivo!

Il calendario ci ricorda che oggi, 19 marzo, l’Italia celebra la Festa del Papà, un momento che solitamente profuma di primavera incipiente e primi tepori. Tuttavia, la realtà meteorologica attuale dipinge un quadro diametralmente opposto, proiettandoci in un’atmosfera da pieno gennaio. Nonostante l’imminente passaggio astronomico alla nuova stagione, l’intera penisola è stretta in una morsa di aria fredda che non accenna a placarsi, rendendo questo scorcio di marzo uno dei più crudi degli ultimi decenni. Le condizioni meteo Italia mostrano una nazione spaccata in due, dove il sole splende su un settentrione limpido, mentre il meridione e le regioni adriatiche lottano contro una recrudescenza invernale di rara intensità.

Un 19 marzo dal sapore artico tra bufere e neve in collina

In queste ore la Festa del Papà viene celebrata sotto pesanti nevicate che stanno interessando gran parte del Meridione e del versante adriatico centrale. La configurazione barica attuale vede l’Italia esposta direttamente a correnti gelide che stanno portando la neve in collina su quote insolitamente basse per il periodo. Regioni come l’Abruzzo e il Molise si sono svegliate sotto un manto bianco spesso e compatto fino a quote collinari (300–400 metri), mentre la Puglia, la Campania e la Basilicata stanno vivendo ore di criticità per via delle precipitazioni nevose che hanno raggiunto i rilievi collinari, imbiancando borghi e campagne a partire dai 500–600 metri. Anche più a sud, la Calabria e la Sicilia non sono state risparmiate, con i rilievi appenninici e insulari che presentano scenari tipicamente alpini. Qui la neve è scesa fino agli 800–900 metri, esattamente come previsto nei bollettini dei giorni scorsi. Mentre al Nord il cielo resta sereno grazie alla protezione parziale dell’arco alpino, il vento tagliente e le temperature minime abbondantemente sotto lo zero ricordano che l’inverno è tutt’altro che concluso.

L’origine del gelo: il soffio dei Balcani si intensifica

Questa ondata di maltempo non è un fenomeno passeggero, ma il risultato di una continua alimentazione di aria fredda dai Balcani che sta investendo il Mediterraneo centrale. La circolazione atmosferica ha aperto un corridoio privilegiato per le masse d’aria di estrazione continentale, le quali, attraversando l’Adriatico, si caricano di umidità riversandola sotto forma di neve sulle nostre coste e nell’entroterra. Le previsioni indicano che questo afflusso si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, mantenendo le temperature massime molto basse, spesso vicine allo zero anche durante le ore diurne nelle aree colpite dal maltempo. Si tratta di un’irruzione che sfida ogni statistica climatologica per la seconda metà di marzo, confermando un trend stagionale caratterizzato da estrema dinamicità e rigore.

L’illusione dell’Equinozio e il ribaltone del weekend

Domani, 20 marzo, cadrà l’equinozio di primavera, ma il cambio di stagione sarà solo formale. Sebbene si preveda un timido miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una temporanea attenuazione dei fenomeni più violenti, la tregua sarà estremamente breve e fragile. Si tratterà di una semplice pausa prima di un nuovo e prepotente assalto invernale. Già nel corso del prossimo weekend, infatti, nuovi impulsi freddi dai Balcani punteranno direttamente verso l’Italia, questa volta con una traiettoria che coinvolgerà in modo più diretto le regioni settentrionali. Quella che dovrebbe essere la prima domenica di primavera si trasformerà dunque in un fine settimana di passione meteorologica, con il ritorno di temperature invernali diffuse su tutto il territorio nazionale, quindi anche al Nord, e il rischio di nuove precipitazioni nevose a quote molto basse.

Il record di Cuneo e il ritorno della neve al Nord

Il focus del maltempo per il fine settimana si sposterà progressivamente verso la Pianura Padana e l’arco alpino occidentale. In particolare, la città di Cuneo si prepara a vivere un evento storico: i modelli previsionali indicano la possibilità concreta della 18ª nevicata della stagione. Per il capoluogo piemontese si tratterebbe del culmine di una stagione eccezionale, caratterizzata da accumuli nevosi che non si vedevano da moltissimo tempo. Il freddo e la neve torneranno dunque a essere protagonisti al Nord, smentendo chi sperava in un esordio primaverile mite. Le Alpi e gli Appennini settentrionali riceveranno nuovi apporti nevosi, consolidando un innevamento già abbondante che sta rendendo questo inverno uno dei più lunghi e nevosi della storia recente per le regioni settentrionali.

Prossima settimana: irruzioni polari e inverno senza fine

Guardando oltre il fine settimana, la tendenza a lungo termine non offre segnali di cambiamento verso la mitezza primaverile. La prossima settimana sarà infatti caratterizzata da ulteriori irruzioni polari che scenderanno dalle alte latitudini verso il cuore dell’Europa e del Mediterraneo. Questo scenario conferma la sensazione di un inverno infinito, una stagione che sembra aver smarrito la via del ritiro per lasciare spazio alla primavera. Il freddo e la neve continueranno a condizionare le attività quotidiane e l’agricoltura, costretta a fare i conti con gelate tardive estremamente pericolose. Non si intravede per ora una via d’uscita duratura da questa configurazione, suggerendo che il maltempo di stampo invernale continuerà a fare capolino lungo la penisola ancora per molti giorni con ulteriori abbondanti nevicate fino a bassa quota, se non in pianura.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: