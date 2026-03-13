Allerta Meteo, l’inverno si scatena nel cuore di marzo! Bomba di NEVE nel weekend, poi freddo polare dalla Russia per la Festa del Papà

L’atmosfera sull’Europa sta subendo un radicale stravolgimento che proietta l’Italia direttamente in una fase di maltempo estremo dalle caratteristiche pienamente invernali. Nonostante il calendario segni metà marzo, l’inverno ha deciso di scatenare la sua massima potenza proprio in queste ore, con una dinamica meteorologica complessa e potenzialmente pericolosa. Tutto avrà inizio nel corso di questo weekend, quando una vasta e profonda perturbazione atlantica alimentata da aria fredda polare marittima farà il suo ingresso nel Mediterraneo, dando il via a una fase di criticità meteo che partirà dalle regioni settentrionali per poi estendersi a tutto lo Stivale.

Sabato 14 marzo: rischio alluvione a Genova e la bomba di neve sulle Alpi

La giornata di domani, sabato 14 marzo, si preannuncia come una delle più critiche dell’intera stagione. L’ingresso impetuoso delle correnti polari provocherà una violenta risposta instabile sul Mar Ligure, mettendo in ginocchio il Nord-Ovest. La città di Genova rischia un’alluvione a causa di temporali autorigeneranti alimentati dal forte contrasto termico, mentre piogge torrenziali investiranno in modo persistente il Piemonte e la Lombardia. Ma il vero protagonista sarà il gelo in quota: la quota neve subirà un tracollo verticale nel corso della giornata, scendendo fino ai 500 metri entro la serata di sabato. Quella che si prospetta sulle Alpi è una vera e propria bomba di neve, con accumuli che definirli eccezionali è quasi riduttivo. Le previsioni indicano oltre 150cm di neve fresca in appena 12 ore al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, in un asse che colpirà duramente il Piemonte, la Svizzera e la Lombardia.

Domenica 15 marzo: neve in pianura al Nord e il ciclone si sposta verso il Sud

Mentre il sabato sera vedrà il maltempo estendersi alla Sardegna, con nevicate che raggiungeranno i 500–600 metri durante la notte, la mattina di domenica 15 marzo regalerà scenari da pieno gennaio al Settentrione. L’aria fredda si depositerà nei bassi strati permettendo alla neve di cadere a quote bassissime, fino a 300–400 metri nel Nord-Ovest e arrivando a lambire la Pianura Padana. La città di Torino e le aree limitrofe si preparano a un risveglio candido, così come il Trentino Alto Adige e le Dolomiti in Veneto, dove gli accumuli continueranno a crescere in modo esponenziale. Tuttavia, nel corso della domenica, l’asse del maltempo si sposterà rapidamente. Il ciclone mediterraneo scivolerà verso il Meridione, innescando furiosi venti di scirocco e apportando piogge torrenziali sulla Sicilia e sulla Calabria, con i fenomeni che nel tardo pomeriggio risaliranno verso la Basilicata e la Puglia, segnando l’inizio di una fase di forte instabilità per il Sud Italia.

Lunedì e martedì: il transito del ciclone verso la Libia e il cambio di scenario

L’inizio della prossima settimana non vedrà un immediato miglioramento per le regioni meridionali. Nella giornata di lunedì, infatti, il fulcro del maltempo resterà centrato al Sud, mentre il ciclone inizierà una lenta traiettoria verso il golfo della Sirte, puntando verso Bengasi in Libia. Questo spostamento attiverà correnti ancora instabili che continueranno a flagellare lo Jonio, ma la vera svolta meteorologica si starà già preparando alle alte latitudini. Tra lunedì e martedì, infatti, la configurazione barica europea cambierà volto in modo radicale, passando da una circolazione atlantica a una tipicamente continentale che segnerà il destino meteo della seconda metà del mese.

Il Ponte di Woeikoff e l’arrivo del freddo polare dalla Russia

La vera minaccia per la stabilità atmosferica arriverà con la formazione del celebre Ponte di Woeikoff. Si tratta di una maestosa struttura anticiclonica che si allungherà dai pressi di Gibilterra fino al Mar Baltico, saldandosi con l’alta pressione russa e creando una sorta di autostrada per le correnti gelide. Questo sbilanciamento dell’anticiclone verso Nord-Est innescherà discese di aria fredda dalla Russia ripetute e continue per i successivi dieci giorni. Non sarà un episodio isolato, ma l’inizio di un lungo periodo dominato da correnti artico-continentali che punteranno direttamente il bacino del Mediterraneo, mantenendo l’inverno come protagonista assoluto nonostante l’imminente equinozio di primavera.

Festa del Papà: gelo balcanico e neve a bassa quota al Centro/Sud

Il culmine di questa nuova offensiva invernale coinciderà proprio con la Festa del Papà, giovedì 19 marzo. La prima vera ondata di freddo polare dalla Russia investirà in pieno l’Italia entrando dalla porta dei Balcani. Questa traiettoria colpirà in modo particolare il Centro/Sud, dove le temperature crolleranno ben al di sotto delle medie stagionali. La combinazione tra il freddo continentale e l’umidità del mare favorirà la formazione di precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a bassa quota su tutto il versante adriatico e nelle zone interne meridionali. Sarà un 19 marzo caratterizzato dal gelo, a testimonianza di quanto l’inverno sia ancora in grado di mostrare i muscoli e ruggire con incredibile violenza nel cuore di marzo, stravolgendo ogni aspettativa di una primavera anticipata.

