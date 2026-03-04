Allerta Meteo, l’Italia stretta nella morsa del Ciclone di Gibilterra: fango, scirocco e cieli marziani. Forte maltempo per la Festa della Donna

L’attuale scenario meteorologico sull’Europa meridionale è dominato da una profonda e minacciosa depressione localizzata nei pressi dello Stretto di Gibilterra. Questo vortice ciclonico sta già mostrando la sua forza distruttiva nel sud della Spagna, dove piogge alluvionali e persistenti stanno mettendo in ginocchio intere comunità. La posizione di questo centro di bassa pressione agisce come un potente motore atmosferico, innescando un richiamo di correnti calde e instabili direttamente dal cuore del Sahara verso il bacino del Mediterraneo. Mentre la penisola iberica combatte con l’acqua, l’Italia sta iniziando a percepire i primi segnali di un cambiamento drastico, caratterizzato da un aumento sensibile delle temperature e da una ventilazione meridionale che si fa via via più impetuosa.

Lo scirocco sferza la Sardegna e prepara il terreno al maltempo

Le coste italiane, e in particolare quelle della Sardegna, sono già sotto il tiro dei venti di scirocco. Le raffiche hanno raggiunto velocità significative nelle ultime ore, con punte di 65km/h registrate a Capo Frasca e valori prossimi ai 60km/h tra Iglesias e Punta Sebera. Questa ventilazione è destinata a intensificarsi ulteriormente nel corso della serata, segnando l’inizio di una fase di maltempo severo. Il calore trasportato da queste masse d’aria, oltre a mitigare le temperature su valori quasi primaverili, carica l’atmosfera di una notevole quantità di umidità e di energia termica. Questo surplus energetico sarà il carburante per i fenomeni temporaleschi previsti nelle prossime quarantotto ore, quando il fronte perturbato si sposterà gradualmente verso est coinvolgendo le isole maggiori.

Il meccanismo del trasporto eolico e l’invasione della sabbia sahariana

Uno degli aspetti più spettacolari e inquietanti di questa configurazione meteo è l’imponente trasporto di polvere e sabbia dal deserto del Sahara. Il ciclone posizionato a ridosso di Gibilterra genera correnti ascensionali talmente forti da sollevare tonnellate di particolato minerale dalle zone desertiche del Nord Africa, immettendole nei bassi e medi strati della troposfera. Queste nuvole di polvere vengono poi spinte verso nord dal flusso sciroccale. Una volta raggiunta l’Europa, il pulviscolo interagisce con la luce solare attraverso processi di scattering, filtrando le lunghezze d’onda del blu e lasciando passare solo i toni del giallo, dell’arancione e del rosso. Il risultato sarà uno scenario suggestivo che ingloberà metropoli come Palermo, Napoli, Roma e Milano, estendendosi oltre le Alpi fino a Marsiglia, Parigi e persino Londra, tingendo l’orizzonte di sfumature ocra e rendendo l’aria opaca e pesante.

Piogge alluvionali in arrivo tra Sardegna e Catalogna

Mentre il pulviscolo desertico oscura il sole, la dinamica delle precipitazioni si farà estremamente pericolosa. Nella giornata di domani il sistema perturbato risalirà il Mediterraneo colpendo duramente le Isole Baleari e la Catalogna. Barcellona si trova in una zona di convergenza critica, dove sono attesi accumuli pluviometrici di portata alluvionale in pochissime ore. Contemporaneamente, il braccio orientale della perturbazione raggiungerà la Sardegna, dove tra la serata di domani e la giornata di venerdì sono previste piogge torrenziali. L’isola sarà la regione più colpita in questa fase iniziale, con il rischio concreto di criticità idrogeologiche dovute alla stazionarietà dei nuclei temporaleschi alimentati costantemente dallo scirocco umido.

Un weekend di maltempo generalizzato verso la Festa della Donna

L’evoluzione prevista per il fine settimana indica un progressivo spostamento del maltempo verso il resto della penisola italiana. Venerdì la perturbazione inizierà a flagellare la Sicilia, portando nubifragi specie sui settori ionici e meridionali dell’isola. Durante il weekend, la struttura ciclonica si espanderà verso il Centro-Nord, ma sarà la giornata di domenica 8 marzo a presentare i tratti più critici per le regioni meridionali. La Festa della Donna sarà caratterizzata da un clima decisamente ostile, con forti temporali e piogge battenti che colpiranno gran parte del Sud Italia. Le precipitazioni, miste alla sabbia sahariana ancora presente in atmosfera, daranno luogo al fenomeno delle piogge “sporche”, depositando un sottile strato di fango rosso su ogni superficie, mentre i cieli manterranno quel colore giallastro e apocalittico che accompagnerà questa intensa ondata di maltempo fino all’inizio della prossima settimana.

