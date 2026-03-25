Allerta Meteo Lombardia, allarme arancione per vento forte: raffiche fino a 100km/h

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio vento forte sui settori nordoccidentali della regione e gialla sul resto del territorio regionale. L’allerta arancione è valida dalle ore 6 alle ore 21 di domani, giovedì 26 marzo, mentre l’allerta gialle è valida dalle 16 di oggi, mercoledì 25, alle 14 di venerdì 27. “Un veloce fronte di aria fredda valicherà le Alpi nel corso della serata di oggi, 25 marzo, apportando precipitazioni su parte della regione ma soprattutto un generalizzato rinforzo del vento da Nord”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nel dettaglio dei fenomeni attesi, si prevedono dal pomeriggio precipitazioni a carattere sparso su Alpi e Prealpi, con veloce e successiva attivazione anche su parte della pianura e sull’Appennino entro la serata. Si sottolinea come le precipitazioni siano previste a prevalente carattere di rovescio e con possibilità di veloci temporali, ai quali potranno essere associate grandinate di piccole dimensioni. Riguardo il vento, intorno a metà pomeriggio sono previsti locali rinforzi da Sud su Appennino e bassa pianura e da Nord nelle ore immediatamente successive a partire da Alpi e Prealpi, in particolare sui settori occidentali in quota oltre gli 800-1000 metri e nei fondivalle esposti, ma con rapida estensione anche alla pianura sotto forma di forti raffiche. Nei fondivalle il vento assumerà prevalente carattere di foehn. Tra Prealpi e pianura l’ingresso del vento da Nord risulterà improvviso e burrascoso con possibili massimi compresi tra 60-80km/h. Sull’area milanese saranno possibili valori massimi fino a 80km/h, ma con bassa probabilità”, riporta il bollettino.

Le previsioni per giovedì 26 marzo

Per la giornata di domani, giovedì 26 marzo, “si attendono condizioni di stabilità atmosferica ma con una situazione di vento forte su gran parte della regione. Nel dettaglio, si prevede vento forte o molto forte da Nord in quota su tutta l’area alpina e prealpina, con forti raffiche favoniche a raggiungere tutte le valli esposte e in particolare quelle collocate sui settori alpini e prealpini occidentali; sulla pianura rinforzo della ventilazione da Nord-Nord-Ovest già dalle prime ore sui settori occidentali, parzialmente in giornata anche su quelli orientali. In generale saranno possibili raffiche fino a 60 e 80km/h su tutti i settori e fino a 100km/h sui settori alpini e prealpini occidentali. In aggiunta, si indicano possibili massimi fino a 90km/h sull’area milanese. Nelle prime ore della notte possibili rovesci e qualche veloce temporale tra Bresciano e Mantovano”, conclude il bollettino di allerta.

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