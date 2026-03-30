Allerta Meteo Lombardia, forte vento sulla regione: possibili raffiche fino a 90km/h

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio vento forte a partire dalle ore 6 di domani, martedì 31 marzo, e fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90km/h. Per la giornata di oggi, lunedì 30 marzo, “la ventilazione è prevista in marcato rinforzo da Nord/Nord-Ovest a tutte le quote da metà giornata, in particolare sui settori occidentali. In serata persiste ventilazione sostenuta da Nord in montagna, con possibili effetti favonici in valle e sui settori occidentali di pianura, ma meno intensa e meno estesa al di sotto dei 1200 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, martedì 31 marzo, “sono previsti venti da moderati a forti da Nord a tutte le quote in particolare nelle ore centrali, molto forti sulle creste settentrionali di confine e con effetti favonici nelle valli esposte a Nord e sulla pianura occidentale, in graduale attenuazione dalla serata”.

Tendenza per mercoledì 1 aprile: “permangono correnti secche settentrionali in un contesto di stabilità atmosferica e precipitazioni assenti. Vento in calo fino a debole in pianura, ancora moderato o forte in quota su Alpi e Prealpi, a prevalente carattere di foehn nei fondivalle esposti”.

Allerta Meteo anche a Milano

L’allerta meteo per vento interessa anche Milano. Lo fa sapere il Comune in una nota, in cui raccomanda “durante l’allerta meteo di abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie”. Gli esercizi commerciali con dehors e gli esercenti dei mercati scoperti della città sono “invitati a tenere chiusi tendoni e ombrelloni e ad ancorare con attenzione le strutture mobili”. L’invito per i cittadini è a “porre particolare attenzione” vicino alle aree a rischio esondazione di fiumi e sottopassi e in generale in caso di eventi all’aperto durante l’allerta.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile del Comune di Milano – viene assicurato – “sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.