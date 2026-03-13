Allerta Meteo Lombardia, peggioramento da stasera: in arrivo forti piogge

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani, sabato 14 marzo, sui settori occidentali della regione. Per la restante parte della giornata di oggi, “si prevedono condizioni di tempo stabile sulla Lombardia. In serata, l’avvicinamento all’arco alpino di un fronte freddo da Nord-Ovest causerà l’inizio di una fase di precipitazioni sui settori nord-occidentali, ma senza accumuli significativi”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, sabato 14 marzo, “si prevedono precipitazioni intense sull’Italia nord-occidentale, con coinvolgimento anche della Lombardia. Dalla notte precipitazioni in forma debole interesseranno i rilievi alpini e prealpini, con l’eccezione dei settori più orientali. Nel corso della mattina si prevede una estensione dei fenomeni a tutti i rilievi e alla pianura occidentale, con intensificazione sui settori nord-occidentali. Dal pomeriggio ulteriore generale intensificazione delle precipitazioni su tutte le aree già affette da fenomeni, ed estensione delle precipitazioni, in forma debole, alla quasi totalità della pianura. A partire dalla seconda metà della giornata possibili locali intensificazioni a carattere di rovescio, soprattutto sui settori nord-occidentali, con probabilità molto bassa di fenomeni temporaleschi. Possibili cumulate massime locali comprese tra 80 e 100mm nelle 24 ore sul Varesotto e tra 50 e 80mm nelle 12 ore sul Milanese. Dalla tarda mattinata intensificazione della ventilazione orientale con coinvolgimento principale della pianura, con intensità al più moderate (massime raffiche tra 35 e 50km/h); fondivalle generalmente meno interessati dall’intensificazione della ventilazione. I fenomeni si protrarranno fino alle prime ore di domenica”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico interessa anche Milano. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l’allerta meteo, il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.