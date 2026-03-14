Allerta Meteo Lombardia, piogge intense e possibili temporali: è allarme arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e un’allerta gialla per rischio idraulico sui settori occidentali della regione. Per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, “dopo le deboli precipitazioni del mattino limitate ai settori nordoccidentali della Lombardia, è prevista un’intensificazione ed estensione dei fenomeni dal primo pomeriggio a buona parte della regione con la sola eccezione dei settori sudorientali. Precipitazioni generalmente moderate o forti sulla maggior parte della regione, deboli sui settori sudorientali. Saranno possibili locali intensificazioni a carattere di rovescio più frequenti sui settori nordoccidentali, con probabilità molto bassa che questi evolvano in temporali; probabilità di fenomeni temporaleschi trascurabile altrove. Attesa ventilazione moderata, con raffiche a tratti forti, con coinvolgimento della pianura e delle alte quote, mentre le aree vallive rimarranno generalmente più riparate. Saranno possibili massime raffiche locali comprese tra 30 e 50km/h”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo, “le precipitazioni saranno ancora intense nella notte sui settori occidentali, con indebolimento dei fenomeni sui settori occidentali e meridionali durante la mattina e temporaneo esaurimento altrove. Nell’arco dell’intero evento saranno possibili massimi locali compresi tra 80 e 120mm, in particolare sui settori nordoccidentali. Ancora possibilità di sviluppo di temporali in concomitanza dei rovesci più intensi tra notte e mattina sui settori nordoccidentali, seppure poco probabili; probabilità trascurabile altrove. Dal pomeriggio possibilità di ripresa di piovaschi e rovesci sparsi su tutta la regione. Permane una ventilazione moderata con raffiche forti sulla pianura, con possibili massimi locali compresi tra 30 e 50km/h”, riporta il bollettino.

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