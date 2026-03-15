Allerta Meteo, lunedì 16 marzo (e non solo) scuole chiuse per il Ciclone Jolina al Sud: in arrivo lungo periodo di maltempo estremo

L’Italia si trova attualmente nel mirino di una violentissima perturbazione che sta mettendo a dura prova la stabilità idrogeologica di diverse regioni meridionali. Il Ciclone Jolina, una vasta e profonda depressione proveniente direttamente dal cuore dell’Oceano Atlantico, ha iniziato a flagellare il territorio nazionale con una furia che non si vedeva da tempo. Non esitiamo a paragonare la potenza di questo fenomeno a quella del mega ciclone Harry, che esattamente due mesi fa aveva seminato distruzione e disagi in gran parte del Mezzogiorno. La struttura ciclonica di Jolina sta richiamando correnti umide e instabili che, impattando contro l’orografia del Sud, stanno generando precipitazioni di eccezionale intensità. Le condizioni meteorologiche attuali mostrano come il forte maltempo stia già imperversando con estrema violenza sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulla Calabria, portando con sé venti che superano i cento chilometri orari e mareggiate imponenti lungo le coste esposte.

Scuole chiuse lunedì 16 marzo e la mobilitazione dei sindaci al Sud

In questo scenario di emergenza conclamata, la massima attenzione è rivolta alla giornata di domani, lunedì 16 marzo, che si preannuncia come un vero e proprio lunedì da tregenda. Moltissimi Sindaci di Calabria e Sicilia sono in costante contatto con la Protezione Civile per monitorare l’evoluzione dei bollettini di allerta meteo. La priorità assoluta rimane la salvaguardia della pubblica incolumità, motivo per cui si sta concretizzando l’ipotesi di una massiccia chiusura delle scuole in numerosi comuni. La decisione sulla sospensione delle attività didattiche non viene presa alla leggera, ma l’intensità delle piogge previste e il rischio di smottamenti rendono pericolosi gli spostamenti degli studenti e del personale scolastico. Nel corso del pomeriggio di oggi avremo finalmente l’elenco ufficiale e definitivo dei comuni in cui le scuole domani rimarranno chiuse, permettendo alle famiglie di organizzarsi per gestire questa fase critica che colpirà duramente sia i piccoli centri interni che le aree metropolitane.

Evoluzione meteo e intensificazione dei fenomeni tra stasera e domani

Le previsioni indicano chiaramente che il peggio deve ancora arrivare, nonostante la situazione sia già critica in diverse province. Il maltempo è destinato a subire una brusca intensificazione in serata e soprattutto nelle prime ore di domani, quando il nucleo più freddo e instabile del Ciclone Jolina si posizionerà proprio sopra lo Stretto di Messina. Questo posizionamento attiverà temporali autorigeneranti capaci di scaricare al suolo enormi quantità d’acqua in pochissimo tempo, saturando i terreni già provati dalle piogge delle ultime ore. Il rischio di alluvioni lampo è estremamente elevato in tutta la Sicilia orientale e lungo la fascia ionica della Calabria, dove i corsi d’acqua sono monitorati con estrema attenzione dai tecnici regionali. La configurazione barica attuale suggerisce che il sistema perturbato rimarrà bloccato sopra il Mediterraneo centrale, alimentato da un flusso continuo di aria umida atlantica che non lascerà spazio a schiarite significative nel breve termine.

Una settimana di emergenza fino alla Festa del Papà del 19 marzo

L’aspetto più preoccupante di questa ondata di maltempo è la sua eccezionale persistenza nel tempo, che non si limiterà alla sola giornata di lunedì. Gli scenari modellistici confermano che l’instabilità continuerà a martoriare il Sud Italia anche nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, portando ulteriori fenomeni meteo estremi su territori già fragili. Esiste la concreta possibilità che in alcuni comuni le scuole potrebbero rimanere chiuse ininterrottamente fino alla Festa del Papà di giovedì 19 marzo, trasformando questa settimana in un periodo di isolamento forzato per molte comunità. La durata prolungata delle precipitazioni aumenta esponenzialmente il pericolo di frane di grandi dimensioni, rendendo necessaria una prudenza estrema non solo per lunedì ma per l’intera durata dell’evento ciclonico. I genitori e gli studenti sono invitati a non sottovalutare i rischi e a considerare questa allerta come un evento di portata straordinaria, destinato a segnare la cronaca meteorologica di questa stagione.

Città a rischio e aggiornamenti in tempo reale sull’elenco dei comuni

Sono molte le grandi città del Sud che in queste ore stanno valutando l’ordinanza di chiusura, con particolare attenzione per centri come Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro. La situazione è in continuo divenire e i primi cittadini stanno attendendo gli ultimi aggiornamenti dei modelli ad alta risoluzione prima di firmare i provvedimenti ufficiali. Proprio per garantire un’informazione tempestiva e accurata, in questo articolo aggiorneremo l’elenco dei comuni interessati dalle ordinanze nel corso del pomeriggio e della serata, man mano che le comunicazioni arriveranno dalle prefetture e dagli uffici comunali. Vi invitiamo caldamente a monitorare costantemente questa pagina per rimanere informati su ogni novità riguardante le scuole chiuse per allerta meteo e a procedere con un semplice gesto per visualizzare i nuovi dati inseriti. Per non perdere nemmeno un aggiornamento cruciale per la vostra sicurezza e organizzazione quotidiana, vi consigliamo vivamente di aggiornate la pagina con F5 per vedere i nuovi comuni inseriti nell’elenco ufficiale.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse domani lunedì 16 marzo (aggiornato in tempo reale ordinanza per ordinanza)

IN AGGIORNAMENTO

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb: