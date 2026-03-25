Allerta Meteo Marche, forte vento, mareggiate e neve in collina: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per vento, mareggiate, frane e piene dei corsi minori e neve, valida per la giornata di domani, giovedì 26 marzo. L’allerta è arancione per vento e mareggiate sulla metà orientale della regione. Gialla sul resto del territorio. “Nelle prime ore della notte previsti venti sudoccidentali, con raffiche fino a burrasca forte (75-88 km/h) nel settore montano delle zone di allerta 1,3,5. Dalla mattinata previsti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a tempesta (89-102km/h) nelle zone di allerta 2,4,6, specie lungo la fascia costiera e raffiche fino a burrasca forte (75-88km/h) nelle zone di allerta 1,3,5. Previsto mare molto mosso o agitato, con mareggiate lungo l’intero litorale”, si legge nel bollettino di allerta.

“Previste precipitazioni diffuse, a carattere nevoso al di sopra dei 500-600 metri, con cumulate moderate; non si escludono temporanei abbassamenti del limite delle nevicate in occasione dei rovesci più intensi”, riporta il bollettino.

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