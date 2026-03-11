Allerta Meteo, marzo pazzerello: Italia tra forti temporali, maltempo in crescendo e il ritorno di freddo e neve a bassa quota

Il mese di marzo si conferma ancora una volta fedele alla sua reputazione di periodo estremamente volubile e dinamico. In questa fase di delicata transizione tra la stagione invernale e quella primaverile, l’Italia si trova nel pieno di un braccio di ferro atmosferico dove schiarite illusorie lasciano rapidamente il posto ad annuvolamenti minacciosi. L’elemento caratterizzante di queste giornate è rappresentato dai forti temporali pomeridiani, figli dei primi contrasti termici stagionali, che colpiscono con particolare foga le zone interne della penisola senza però risparmiare i settori costieri. Si tratta di una fase meteorologica turbolenta che impone massima prudenza a causa della rapidità con cui i fenomeni possono evolvere in eventi di forte intensità.

Piogge torrenziali e nubifragi: la situazione attuale sulla Penisola

La giornata odierna vede la Toscana sotto una coltre di pioggia battente che non concede tregua, ereditando l’instabilità che già ieri aveva messo a dura prova il Nord-Ovest. Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a peggiorare ulteriormente tra il pomeriggio e la serata, quando assisteremo alla formazione di violenti nubifragi pronti a colpire un’ampia fetta del territorio nazionale. Le precipitazioni più intense interesseranno le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo lungo il versante adriatico e centrale, estendendosi poi con vigore verso il meridione tra Puglia, Basilicata, Calabria e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Anche la Liguria e il Nord-Est rimarranno sotto stretta osservazione per il rischio di fenomeni localmente estremi, confermando una configurazione di maltempo diffuso e severo.

Le piogge previste per oggi pomeriggio-sera dal modello Moloch del CNR:

Giovedì 12 marzo: la minaccia della goccia fredda verso il Centro-Sud

Le previsioni per domani, giovedì 12 marzo, delineano uno scenario ancora più complesso a causa dell’arrivo di una goccia fredda proveniente dall’Europa centrale. Questo nucleo instabile scatenerà un forte peggioramento già dalle prime ore del mattino, coinvolgendo direttamente la Liguria, l’Emilia Romagna, la Toscana e le regioni centrali come Umbria, Marche, Lazio e le aree interne dell’Abruzzo. La situazione diventerà particolarmente critica nel corso del pomeriggio e della serata, quando i temporali si sposteranno verso Roma e il Lazio centrale con il rischio concreto di fenomeni estremi. Successivamente, l’instabilità scivolerà rapidamente verso tutto il Sud Italia, portando con sé la tipica fenomenologia temporalesca pomeridiana che caratterizza questi scambi meridiani.

La goccia fredda che domani, giovedì 12 marzo, scivolerà sull’Italia nella mappa sinottica del modello europeo ECMWF:

Le piogge previste dal modello Moloch del CNR per domattina e domani pomeriggio/sera: attenzione alla squall-line sul medio e alto Tirreno!

Il ruggito dell’inverno: neve in collina e freddo per la Festa del Papà

Nonostante il calendario suggerisca l’arrivo della primavera, le proiezioni a medio e lungo termine confermano che l’inverno ha ancora diversi assi nella manica. Siamo pronti ad assistere a una serie di colpi di coda che riporteranno sull’Italia un clima prettamente invernale, caratterizzato da freddo pungente e precipitazioni nevose. Già nel corso del prossimo weekend la neve tornerà a cadere in modo copioso sull’arco alpino, spingendosi fino a quote collinari e regalando paesaggi tipicamente dicembrini. La vera sorpresa è però attesa per la prossima settimana, in coincidenza con la Festa del Papà, quando una nuova irruzione gelida colpirà duramente anche il Sud e l’Appennino. In questa fase, la neve potrà fare la sua comparsa fino a quote molto basse, confermando che la stagione fredda non è affatto intenzionata a deporre le armi.

Il colpo di coda dell’inverno previsto dal modello europeo ECMWF per la prossima settimana, con l’ondata di freddo e neve di giovedì 19 marzo al Centro/Sud:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

