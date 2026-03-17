Allerta Meteo Molise: forte maltempo in arrivo, neve oltre i 700-900 metri

La Protezione Civile regionale del Molise ha emesso un’allerta meteo gialla su tutta la regione, valida dalle prime ore di domani, mercoledì 18 marzo, e per le successive 24-36 ore. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio di forte intensità associati ad attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Nevicate a quote superiori ai 700/900 metri con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie alle quote più alte”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.