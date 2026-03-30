Allerta Meteo Molise: piogge intense, venti forti e neve sopra i 700-900 metri

A partire dalle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul Molise, annunciato dalla Protezione Civile regionale con un’allerta meteo gialla per domani, martedì 31 marzo. Su gran parte del territorio è previsto cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, e neve sopra i 700-900 metri. Le temperature massime saranno, localmente, in marcato calo, i venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali e il mare da molto mosso a mosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.