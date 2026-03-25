Allerta Meteo Molise: temporali, forte vento e neve

Una nuova ondata di maltempo è attesa in Molise nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla per domani, giovedì 26 marzo. Sull’intero territorio sono attese piogge, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, e nevicate al di sopra degli 800-1.000 metri. Le temperature massime saranno in generale calo, i venti tesi dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti nordoccidentali e il mare mosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.