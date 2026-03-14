Allerta Meteo, nuova saccatura atlantica sull’Italia: le regioni più colpite dal pomeriggio

Allerta Meteo per “l’ingresso di una nuova saccatura atlantica con aria fredda in quota sul Mediterraneo occidentale“, che “porterà nel pomeriggio instabilità diffusa” in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi sabato 14 marzo 2026 “un blando cut-off continuerà a determinare debole instabilità sui settori meridionali del dominio di previsione mentre l’ingresso di una nuova saccatura atlantica con aria fredda in quota sul Mediterraneo occidentale porterà nel pomeriggio instabilità diffusa anche organizzata sui settori occidentali, in prevalenza tra Mar e Canale di Sardegna“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello di pericolosità 1 per piogge intense sparse e grandine di medio-piccole dimensioni sarà valido per i settori occidentali di Corsica e Sardegna, mentre un livello 1 per piogge localmente forti e stazionarie è valido per la Liguria centro-occidentale. Un livello di pericolosità 0 per piogge intense isolate e grandine piccola sarà valido per le zone interne dei settori centro-meridionali e su parte del nord-est“.

Allerta Meteo per il Sud Italia

Nelle ore centrali della giornata, prosegue PRETEMP, “persisteranno deboli flussi meridionali associati a un minimo barico al suolo in fase di colmamento sul Tirreno, relativamente umidi su Sicilia, settori ionici, Appennino centro-meridionale, FVG parte montana e Paesi Balcanici. Sono previsti valori di MLCAPE > 600 J/kg specie sul Sud Italia, inferiori altrove, in sostanziale assenza di shear per cui la convezione si svilupperà in prevalenza per sollevamento orografico o locali convergenze al suolo producendo celle convettive singole low-topped con locali piogge intense e grandine di piccole dimensioni compatibili con un livello di pericolosità 0“.

Sardegna e Liguria

Nella seconda parte della giornata “con l’ingresso dell’asse di saccatura e dell’aria fredda in quota sul Mediterraneo e l’avvicinamento di una linea frontale fredda al suolo sul Mar di Sardegna aumenterà l’instabilità e l’umidità sui settori occidentali del dominio con MLCAPE in aumento sino a 1000 J/kg sul mare con profili skinny e DLS sui 20-25 m/s. Alcuni modelli prevedono convezione organizzata in cluster lineari sul mare in movimento verso Corsica e Sardegna dove saranno possibili piogge intense e grandine di medio-piccole dimensioni compatibili con un livello di pericolosità 1. Instabilità meno organizzata e in presenza di valori inferiori di energia è prevista su Provenza e Liguria, ma non sono da escludere piogge intense lungo delle linee di convergenza semi-stazionarie, motivo per il quale viene esteso il livello 1. Saranno possibili delle trombe marine a ridosso delle coste occidentali di Corsica e Sardegna e sulla Liguria in presenza di locali boundary di basso livello tra il flusso teso meridionale, i flussi più deboli preesistenti a causa di bassi LCL e CAPE 0-3 km > 200 J/kg e un discreto veering nei bassi strati“.

Nord/Est

Infine, “tra il tardo pomeriggio e la sera aria umida leggermente instabile (MLCAPE sui 200-300 J/kg) raggiungerà il Veneto orientale e il FVG, con la formazione di isolati temporali lungo le zone pedemontane grazie al sollevamento orografico compatibili con un livello 0, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: