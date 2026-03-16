Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: “fenomeni intensi in 4 regioni oggi e domani”

Persistono in diverse regioni del Sud Italia, tra oggi e domani 17 marzo 2026, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, con fenomeni accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 16 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 16/03/26: “Persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, fino alla serata di oggi lunedì 16 marzo 2026, su Puglia e Basilicata, e fino alla tarda serata di domani, martedì 17 marzo 2026 su Calabria e Sicilia, con particolare attenzione ai rispettivi settori ionici, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede inoltre, dal tardo mattino di domani, martedì 17 marzo 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, mercoledì 18 marzo 2026, stato del mare fino a molto agitato sullo ionio“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: