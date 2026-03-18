Allerta Meteo: nuovo peggioramento con forti piogge e grandine, la mappa delle zone più colpite

Una nuova saccatura in quota sta evolvendo in un ampio cut-off sulle regioni centrali e meridionali, innescando condizioni di spiccata instabilità atmosferica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Sul dominio di previsione saranno presenti condizioni di instabilità atmosferica, con una nuova saccatura proveniente dalle aree Balcaniche in spostamento verso ovest. Questo asse di saccatura tenderà ad evolvere in un ampio cut-off in quota tra aree centrali e meridionali del territorio nazionale, avente un isoterma anche <30°C in media troposfera“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato attribuito per il medio-basso versante Adriatico per grandinate di piccole dimensioni e/o graupel e forti piogge. Un secondo livello 0 è stato emesso per il versante Tirrenico a partire dal Lazio e il mar Ionio, nonché la Puglia per grandinate di piccole dimensioni anche con accumulo, piogge intense, trombe marine e raffiche di vento convettive“.

Aree Livello 0

“Il medio e basso versante adriatico sarà la prima zona a subire gli effetti attivi dell’ampio cut-off in quota, associato ad una profonda anomalia di vorticità potenziale. A partire dalle ore notturne e mattutine si attende l’innesco di convezione di tipo low-topped essenzialmente in mare aperto poiché il gradiente termico verticale sarà più pronunciato“, spiega PRETEMP. Tuttavia, “non si esclude un coinvolgimento delle zone di costa e interne che partono dall’Abruzzo fino alla Puglia meridionale, con possibili grandinate di piccolo diametro e/o graupel e piogge intense. Anche sul versante tirrenico del sud si avranno inneschi temporaleschi mattutini in mare aperto, in movimento poi verso la Sicilia Tirrenica, Calabria e parte della Campania“. In questa fase “sembra più probabile la formazione di trombe marine in virtù di un CAPE 0-3km localmente >200J/kg, il pronunciato lapse rate tra la superficie marina e la troposfera ed attribuibile anche a boundary di basso livello, specialmente dinanzi la Calabria; non si esclude la possibiliyà di landfalls. Da considerare anche delle raffiche di vento intense qualora si formasse un sistema multicellulare lineare dal mare“.

Durante la seconda metà della giornata “la depressione evolverà rapidamente verso il sud Italia, attivando debole convezione appenninica disorganizzata, che potrà comunque spostarsi verso parte del Lazio e Campania. All’estremo sud la convezione sarà a carattere multicellulare tra Calabria Ionica, mar Ionio e Puglia centro-meridionale, dove l’ambiente risulterà più propenso al loro sviluppo (MLCAPE tra I 900/1000J/kg), a cui si aggiunge la discreta forzante a scala sinottica. Saranno possibili grandinate di piccole dimensioni, piogge e trombe marine, specialmente di fronte alla Calabria ma anche marginalmente sul sud della Puglia“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: