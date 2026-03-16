Allerta Meteo oggi per Calabria e Sicilia: 4 zone a rischio nubifragi con oltre 200mm di pioggia

Una giornata di forte maltempo sta per colpire duramente l’estremo Sud Italia. Secondo l’ultimo bollettino emesso dagli esperti di PRETEMP, l’approfondimento di una depressione tra la Libia e la Sicilia darà il via a una fase di precipitazioni diffuse e persistenti, con lo Scirocco protagonista assoluto. Le aree più esposte, in particolare la Sicilia orientale e la Calabria ionica, si preparano a gestire accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 200mm in 24 ore, con il rischio concreto di fenomeni intensi nelle zone interne e lungo i rilievi esposti. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi lunedì 16 marzo 2026, “l’approfondimento di una depressione tra la Libia e la Sicilia darà luogo ad una fase di maltempo a tratti anche intenso, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o di temporale, specialmente tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica, che risulteranno maggiormente esposte alla ventilazione di scirocco localmente molto intensa richiamata dal minimo di bassa pressione“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Nella fattispecie, “nelle aree interne di catanese, Aspromonte, catanzarese e crotonese si prevedono cumulate anche superiori ai 150/200mm in 24 ore, in seno al sollevamento orografico delle umide correnti sciroccali sui rilievi esposti. Su queste zone viene emesso un livello 1 di pericolosità per piogge moderate o forti ma continue e persistenti per gran parte della giornata, dovute alla poca mobilità della bassa pressione e al marcato lifting orografico. Va sottolineato, tuttavia, che la natura prevalente delle precipitazioni sarà di tipo stratiforme, come spesso accade in queste situazioni“.

“Le eventuali strutture convettive che si andranno a generare all’interno del tessuto stratiforme saranno di tipo monocellulare o al più multicellulare, laddove vi saranno valori un po’ più alti di energia potenziale e una maggior spinta della massa d’aria a salire. Bassa sarà la probabilità di supercelle, dati i valori molto contenuti di wind shear nei primi 6 km di quota. Anche la probabilità di grandinate risulterà complessivamente bassa, dato il gradiente termico poco pronunciato nei medi-bassi livelli“, sottolinea PRETEMP.

Su tutte le altre zone “del dominio previsionale per le quali viene emesso un livello 0 di pericolosità, saranno probabili rovesci o locali temporali generalmente non intensi e poco organizzati, più probabili nella prima metà della giornata ed in esaurimento nella seconda parte“.

Infine, PRETEMP menziona “la possibilità di trombe marine lungo le coste ioniche calabresi e siciliane, dati i valori di CAPE 0-3km > 200 J/kg“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: