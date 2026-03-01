Allerta Meteo, oggi tornano i temporali: marzo riporta il maltempo in 3 regioni | DETTAGLI

Allerta meteo oggi, 1° marzo 2026, per un’area di bassa pressione associata ad aria più fredda in quota che attraverserà l’Europa occidentale, sfiorando alcune regioni italiane. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una debole area di bassa pressione associata ad aria più fredda in quota attraverserà l’Europa occidentale, sfiorando il NW italiano” nella giornata di oggi, domenica 1° marzo 2026. “Nonostante ciò, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteo in gran parte stabili sull’intero dominio previsionale. Eccetto le Alpi occidentali dalle Cozie, settori più bassi delle Langhe e Monferrato, nel pomeriggio potranno svilupparsi deboli temporali legati al riscaldamento diurno e alla forzatura orografica“, si legge nel bollettino PRETEMP.

In serata “qualche rovescio, con possibili fulmini al suolo e brevi grandinate o graupel, potrà sconfinare verso le zone pedemontane e di pianura del Piemonte. Nel corso della notte i fenomeni residui tenderanno a spostarsi verso le Prealpi Lombarde perdendo rapidamente intensità“.

La situazione meteo

“Un blando disturbo depressionario, evincibile al piano isobarico di 500 hPa, attraverserà l’Europa occidentale, determinando una lieve flessione del geopotenziale verso le Alpi Marittime e le Alpi Occidentali italiane a partire dalla mattinata” di oggi domenica 1° marzo, prosegue PRETEMP.

“La pressione atmosferica elevata manterrà, in ogni caso, condizioni di prevalente stabilità sui settori più orientali delle regioni settentrionali e centrali della penisola. È stato posto un livello 0 tra le Alpi Marittime e le Cozie, fino alle Langhe e al Monferrato, a seguito di possibile instabilità diurna, con temporali termoconvettivi a innesco prevalentemente orografico nel corso del pomeriggio, in concomitanza dell’entrata di isoterme più fredde in media troposfera (-24/-26°C a 500 hPa)“. Entro la serata, “i fenomeni convettivi, perlopiù in fase dissipativa, potranno estendersi brevemente alle aree pedemontane e pianeggianti, favorendo locali fulminazioni e rovesci, talora a carattere grandinigeno o di graupel, con possibili accumuli al suolo“. Nel corso della notte, “i fenomeni precipitativi tenderanno a traslare verso le Prealpi Bergamasche“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

