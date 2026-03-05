Allerta Meteo, oggi una regione nel mirino di pioggia e vento | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo oggi 5 marzo 2026 per il rischio di isolati temporali, con “locali forti piogge concentrate e brevi raffiche di vento convettive” e rischio trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Permane un regime prevalentemente stabile sull’intero dominio di previsione per la persistenza un promontorio anticiclonico esteso fino all’Europa settentrionale. Nel contempo, insiste un cut-off in quota tra il nord Africa e il settore meridionale della Penisola Iberica, la cui circolazione periferica di aria relativamente fredda in quota sarà associata ad un richiamo di correnti da ESE più umide e miti forzate da un minimo al suolo sempre in area iberica meridionale“, spiega PRETEMP. “Ciò potrà favorire la formazione di isolati temporali, in genere immersi in nuvolosità stratiforme, sulla parte più occidentale del dominio. Le condizioni termodinamiche e di shear depongono per fenomeni non severi, con un livello 0 per locali forti piogge concentrate e brevi raffiche di vento convettive. Non da escludere del tutto la possibilità di trombe marine lungo locali confluenze inserite nel flusso orientale di basso livello“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

