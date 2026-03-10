Allerta Meteo per temporali pomeridiani e grandine, ecco le zone a rischio oggi

Allerta meteo nel pomeriggio odierno per “per temporali sporadici non particolarmente intensi, con possibili grandinate di piccole dimensioni“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Il transito di un’onda corta nella notte fra lunedì e martedì sarà associato a temporali a ridosso della Liguria. Una seconda fase instabile è attesa nel pomeriggio lungo gli Appennini. Viene emesso un livello 0 sul Golfo Ligure per temporali associati a raffiche di vento e possibili trombe marine. Un ulteriore livello 0 viene emesso per le aree appenniniche del centro-sud, Sicilia e Sardegna per temporali sporadici non particolarmente intensi, con possibili grandinate di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP, pubblicato nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

La situazione meteo

Nel contesto “di un promontorio di alta pressione che interessa il Mediterraneo centrale, un’onda corta transita sul suo margine occidentale fra Francia meridionale e Italia nord-occidentale. La presenza di un piccolo nucleo di aria più fredda e con maggior PV è associata alla formazione di temporali prevalentemente sul mare con interessamento progressivo di aree più a nord-est fino al mattino/primo pomeriggio, alimentati da un flusso umido meridionale“, spiega PRETEMP. “Data l’instabilità concentrata negli strati più bassi e un LLS 0-1km localmente moderato, si ritengono possibili fenomeni vorticosi, anche a ridosso delle coste liguri. Non si esclude un interessamento dell’Appennino Ligure e della pianura retrostante nel primo pomeriggio“.

Nel pomeriggio, “in presenza di insolazione sufficiente, sarà possibile l’innesco di sporadici temporali lungo la catena appenninica, in corrispondenza di locali convergenze di venti al suolo. In questo contesto non sono attesi fenomeni persistenti, ma saranno possibili locali grandinate con chicchi di piccole dimensioni“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

