Allerta Meteo per temporali, vento forte e rischio grandine: occhi puntati sul Centro/Sud

Una perturbazione in discesa dall’alto Adriatico verso il Sud Italia sta determinando condizioni di marcata instabilità atmosferica. Nelle prossime ore sono attesi temporali sparsi, raffiche di vento anche sostenute e locali grandinate, soprattutto su Sicilia e regioni del Centro. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Il profondo minimo depressionario formatasi in alto adriatico trasla verso sudest in direzione di Puglia e Grecia, colmandosi gradualmente. L’aria fredda e instabile in alta quota causerà ancora la formazione di temporali, per lo più a cella singola e cluster, con rischio grandine piccola, anche con accumulo“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è stato emesso per la Sicilia per possibili raffiche di vento sinottico-convettive nella notte, seguite da rischio grandine piccola e pioggia su ampie zone del sud e tra Lazio, Marche e Abruzzo nel centro Italia. Non sono escluse trombe marine, specialmente nella notte sulla Sicilia“.

Allerta Meteo in Sicilia

“Nelle prime ore della notte è previsto transitare il fronte freddo, in un ambiente poco instabile (CAPE ML <500 J/Kg), ma fortemente propenso a raffiche di vento sinottiche, e in parte convettive, con elevata delta theta e. Gli sher, specialmente in intensità saranno ancora >20 m/s, per cui è probabile la formazione di una linea di groppo con qualche grandinata e rischio trombe marine, considerato il CAPE 0-3 km >300 J/Kg“, riporta il bollettino, pubblicato nella serata di ieri e valido per la giornata odierna.

Aree Livello 0 – regioni del Centro/Sud, coste balcaniche meridionali

Queste regioni “saranno interessate dall’aria fredda in quota e dal soleggiamento diurno, che potrà triggerare lungo convergenze tra un nordovest e un ovest e all’orografia convezione in forma di cella singola o cluster, con qualche grandinata e un aumentato rischio di piogge stazionarie visto il loro lento movimento, sfavorito tuttavia dalla natura poco umida della massa d’aria“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: