Allerta Meteo Piemonte: codice arancione per valanghe e giallo per rischio idrogeologico

Arpa Piemonte ha emesso ancora un’allerta arancione per valanghe su nord Piemonte e un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale. “La depressione responsabile del maltempo delle ultime 24 ore è attualmente localizzata tra le isole Baleari e la Sardegna e si allontanerà verso sud nel pomeriggio permettendo un miglioramento del tempo con marcata attenuazione delle precipitazioni ed esaurimento nella notte. Domani giornata soleggiata con locali nebbie su pianure e fondovalle all’alba, in rapido dissolvimento diurno; rinforzi di vento su Alpi nordoccidentali. Cielo sereno o velato martedì”, si legge nel bollettino di allerta.

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